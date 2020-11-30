За сутки в Литве подтверждено 1136 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 256

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1136 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 13 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 86 человек.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 61 325 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 378 человек, 14 211 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер 231 зараженный.

За минувшие сутки взято 4405 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,256 млн.

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 256 новых инфицированных коронавирусом, было проведено 3934 теста на Covid-19.

Показатель кумулятивной заболеваемости в Эстонии составляет 335,75 случая на 100 000 человек.