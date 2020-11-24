За сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 204
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

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По иным причинам скончались девять 9 зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 49 393 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 37 222 человека, 11 595 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных. За минувшие сутки сделаны 12 184 пробы на коронавирус, общее количество тестов составляет 1, 28 млн.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4090 тестов на коронавирусную инфекцию Covid-19, из них 204 оказались положительными.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 147 пациентов с Covid-19. К аппаратам ИВЛ подключены восемь пациентов.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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