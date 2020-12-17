За сутки в Литве подтверждено 3159 новых случаев коронавируса, скончались 30 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 30 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 1669 заболевших.

С начала пандемии в Литве выявлено 103 028 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 56 518 человек, 45 113 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 933 человека, по иным причинам умерли 464 зараженных.

За минувшие сутки в Литве взяты 11 862 пробы на коронавирус, в целом сделано 1,46 млн тестов.