За сутки в Литве подтверждено 3159 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 733

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 30 человек, cо ссылкой на Департамент статистики Литвы сообщает LETA.
За минувшие сутки выздоровели 1669 заболевших. С начала пандемии в Литве выявлено 103 028 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 56 518 человек, 45 113 человек выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 933 человека, по иным причинам умерли 464 зараженных.
За минувшие сутки в Литве взяты 11 862 пробы на коронавирус, в целом сделано 1,46 млн тестов.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 733, то есть 10% от общего количества тестов, пишет ru.delfi.ee.
В больницах 323 человек с Covid-19, за минувшие сутки скончалось четыре человека с Covid-19. Всег ов Эстонии коронавирус унес жизни 164 людей.