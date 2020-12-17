За сутки в Литве подтверждено 3159 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 733
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 30 человек, cо ссылкой на Департамент статистики Литвы сообщает LETA.

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За минувшие сутки выздоровели 1669 заболевших. С начала пандемии в Литве выявлено 103 028 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 56 518 человек, 45 113 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 933 человека, по иным причинам умерли 464 зараженных.

За минувшие сутки в Литве взяты 11 862 пробы на коронавирус, в целом сделано 1,46 млн тестов.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 733, то есть 10% от общего количества тестов, пишет ru.delfi.ee.

В больницах 323 человек с Covid-19, за минувшие сутки скончалось четыре человека с Covid-19. Всег ов Эстонии коронавирус унес жизни 164 людей.

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