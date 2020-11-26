За сутки в Литве подтверждены 2104 новых случая Covid-19, в Эстонии - 415

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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По иным причинам скончались еще восемь зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 53 757 заражений коронавирусом. Все еще больны 40 459 человек, 12 655 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 312 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1,211 млн.

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5645 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 415. Это самый высокий суточный прирост в стране с начала пандемии.

Предыдущий максимум - 414 новых случаев за сутки - был зафиксирован 19 ноября.

Доля положительных тестов составила 7,4% от общего числа протестированных.

За сутки умерли два человека, общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 99.

По данным Департамента здоровья на утро 26 ноября, число госпитализированных с Covid-19 составляет 183 человека. За сутки число госпитализированных увеличилось на 20 человек.