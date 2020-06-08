За сутки в Литве подтверждены шесть новых случаев коронавируса, в Эстонии - один

За минувшие сутки в Литве подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее количество составляет 1720, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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Все еще больны 309 заразившихся, выздоровели 1331. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

С 1 июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.

За сутки в Литве проведено 2253 анализа на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 335 686.

За последние сутки в Эстонии проанализировано 553 теста на коронавирус, один оказался положительным.

По состоянию на утро 8 июня в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 14 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. С начала распространения коронавируса в Эстонии умерли 69 пациентов с Covid-19, выздоровели 1683 человека.

Всего в Эстонии проведено более 90 000 первичных тестов на коронавирус, из них 1940 были положительными.