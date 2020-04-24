За сутки в Литве установили 12 новых случаев коронавируса

По данным на 7.00 ч. 24 апреля, в Литве установили 12 новых случаев коронавируса. Проверен 7401 образец. 430 человек выздоровели.
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 24 апреля:
Подтвержденные случаи: 1410
За четверг новых случаев: 12
За четверг проверен: 7401 образец
Всего проверено: 90 992 образец
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 21.00 ч. 23 апреля:
Количество скончавшихся: 40
Выздоровели: 430 (из них 91 - врач)