За сутки в Литве установили 20 новых случаев коронавируса
Foto: LETA

По данным на 7.00 ч. 22 апреля в понедельник в Литве установили 20 новых случаев коронавируса. Проверено 6000 образцов. Об этом сообщил представитель Минздрава Аудрюс Щепонавичюс, назвав показатель очень неплохим (0,3% от количества проверенных). 357 человек выздоровели.

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По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 22 апреля:

Подтвержденные случаи: 1370
За понедельник новых случаев: 20
За понедельник проверено: 6040 образцов
Всего проверено: 76 793 образцов

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 19.00 21 апреля:

Количество скончавшихся: 38
Выздоровели: 357 (из них 72 - врачи)

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

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