За сутки в Литве установлено 1433 случая Covid-19, умерли 14 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За последние сутки в Литве подтверждены новых 1433 случая Covid-19, от коронавируса скончались 14 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения. Это крупнейшее суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии.

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По иным причинам скончались шесть зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 28 262 человека, продолжают болеть 21 339 человек, выздоровели 6608 человек.

В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом.

За минувшие сутки проверено 13 092 пробы на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 132 новых случая коронавируса. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 144,5 на 100 000 населения.

По состоянию на утро 11 ноября госпитализированы 63 пациента с Covid-19, шестеро подключены к аппарату ИВЛ.

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LETA

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LETA

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