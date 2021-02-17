За сутки в Литве установлено 376 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 811

За минувшие сутки в Литве подтверждено 376 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. жителей в Литве составил 251,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 7,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 191 821 случай Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3113 человека, а всего с данным заболеванием прямо или косвенно связано 6035 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 102 691 человек, двумя дозами - 55 212 человек.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8%. Два человека скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 647,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 12,1%.

По состоянию на утро среды за сутки в больницах открыты 60 новых истории болезни Covid-19, больничное лечение требуется 507 пациентам.

От Covid-19 в Эстонии привиты 48 573 человека, две дозы вакцины получили 23 149 человек.