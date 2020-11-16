За сутки в Литве установлено больше тысячи новых случаев коронавируса, в Эстонии - 211

За прошедшие сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса, сообщает со ссылкой на департамент статистики Литвы сообщает ru.delfi.lt.

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Более подробную информацию после полудня представит Минздрав. Обычно в выходные дни тестируют меньше людей, чем в рабочие, поэтому и количество устанавливаемых случаев бывает меньше.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашколене заявила, что рост новых случаев коронавируса в стране начинает замедляться, есть признаки того, что ситуация постепенно стабилизируется, хотя и остается сложной. "Ситуация остается сложной и эпидемиологически неблагоприятной (...), но рост количества новых заболеваний уже не такой интенсивный, как был несколько недель назад, когда он увеличивался чуть ли не в два-три раза ежедневно", – сказала Ашоклене в понедельник в интервью радиостанции LRT. "Есть признаки того, что ситуация стабилизируется и нужно немного времени для того, чтобы показатели начали снижаться", – сказала эпидемиолог.

Для замедления распространения коронавируса в Литве 7 ноября был введен карантин. На время карантина закрыты кафе, бары, рестораны, спортклубы, запрещены мероприятия, на спортивные соревнования не пускают зрителей, некоторые школьники перешли на удаленное обучение.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 211, то есть 6% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 210,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,5% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 16 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 84 человека, 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Еще вчера, 15 ноября на ИВЛ находилось 5 человек.