За сутки в Литве выявлено 1056 случаев коронавируса, в Эстонии — 125

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1056 новых случаев заражения Covid-19, от коронавируса умерли три человека, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы. В Эстонии выявлено 125 новых случаев Covid-19, в больнице скончался еще один человек, сообщает департамент здоровья Эстонии.

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Один литовский больной коронавирусом также умер от других причин. В целом от Covid-19 в Литве скончались 210 человек, по иным причинам умерли 70 зараженных коронавирусом.

С начала пандемии в Литве вирусом заразились 25 755 человек, продолжают болеть 19 629 человек, выздоровели 5813 человек.

В изоляции сейчас находятся 44 688 человек. С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 4 489 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1,107 млн тестов.

В Эстонии за сутки проанализирован 2181 первичный тест на Covid-19, положительный результат дали 125 тестов (5,7%). Заболеваемость за последние 14 дней составляет в стране 137,1 случая на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 6,6%.

По состоянию на понедельник госпитализированы 60 пациентов, четверо подключены к аппарату ИВЛ.