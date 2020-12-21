За сутки в Литве выявлено 2130 новых заболевших коронавирусом, в Эстонии — 287

За минувшие сутки в Литве подтверждены 2130 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 20 человек. В Эстонии выявлено 287 новых заболевших, семь человек скончались.

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За минувшие сутки в Литве было взято 5780 проб на коронавирус.

В Эстонии проанализировано 3126 тестов на коронавирус, процент положительных результатов достиг 9,2%, а заболеваемость составляет 516,11 человек на 100 000 жителей. Больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 114 487 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 067 человек, 50 863 человека выздоровели. За минувшие сутки выздоровели 116 заболевших. В целом от коронавируса в Литве скончались 1039 человек, по иным причинам умерло 518 зараженных.

В Эстонии за все время заболел 22 081 человек, умер 281 человек. На данный момент госпитализированы 374 пациента.