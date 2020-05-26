За сутки в Литве выявлены четыре новых случая коронавируса, в Эстонии - десять

За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, общее количество составляет 1639, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Продолжает болеть 401 зараженный, выздоровели 1165 человек. От коронавируса в стране скончались 65 человек, еще восемь зараженных умерли по другим причинам.

За сутки в Литве проведено 5169 тестов на коронавирус, общее их количество составляет 275 058.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1500 первичных теста на Covid-19, позитивными оказались 10, то есть 0,7%, сообщил во вторник утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 36 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодня выписаны в общей сложности 322 человека, завершены 333 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1552 человека.

В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 65 человек.