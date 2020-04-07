За сутки в России выявлено 1154 новых заболевших Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Еще 1154 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

На сегодняшний день общее число инфицированных выросло до 7497, заболевшие есть в 81 регионе РФ.

Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. Таким образом общее количество случаев в столице - 5181. Всего новые случаи регистрировались в 43 регионах РФ.

Общее число жертв заболевания по стране достигло 58. За последние сутки умерли 11 человек.

Поправились 88 человек, из них 16 в Москве, всего же после перенесенного коронавируса выписано 494 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form