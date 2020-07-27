За выходные в Литве подтверждено 22 новых случая Covid-19, в понедельник - еще 11

За субботу и воскресенье в Литве подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здоровья Литвы. Еще об 11 новых случаях объявлено в понедельник.

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По данным на понедельник, общее количество случаев коронавируса составило 2019, сообщило Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 306 человек, 1620 человек выздоровели. В изоляции находятся 76 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 83 завозных случая.