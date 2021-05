Заблокирован один из крупнейших новостных сайтов Беларуси Tut.by

Сайт белорусского издания Tut.by перестал открываться с территории Беларуси — некоторые провайдеры показывают заглушку о блокировке, сообщает "Наша Нива". О блокировке домена также сообщил в Facebook соучредитель издания Кирилл Волошин, передает "Дождь".

Белорусское министерство информации подтвердило блокировку ресурса.

По данным сайта Is It Down For Everyone Or Just Me, Tut.by стал недоступен.

Ранее в офис издания и к его редакторам пришли силовики из Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Они также пришли в офис компании Hoster.by.

В Комитете госконтроля сообщили, что, по версии следствия, издание получило выручку, "не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий". "В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Кирилл Волошин сообщил о возбуждении против руководства издания уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК РБ).