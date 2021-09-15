Заболеваемость Covid-19 в странах Балтии растет: в Литве за сутки выявлено 1298 случаев заражения
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве выявлено 1298 случаев заражения Covid-19, от заболевания в соседней стране скончались 16 человек, сообщил Департамент статистики Литвы. Об этом пишет агентство LETA.

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В целом, во вторник, 14 сентября, было сделано 24 567 тестов, доля положительных результатов составила 5,3%.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 311 151 жителя Литвы. От заболевания с начала пандемии скончались 4740 литовцев.

На данный момент в литовских больницах проходят лечение 863 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19. 80 человек находятся в реанимации, 47 больным необходима искусственная вентиляция легких, для лечения 728 пациентов используются кислородные маски.

В Литве прививки от коронавируса в целом сделали 1 708 511 человек, для 1 579 251 из них процесс вакцинации завершился.

Между тем в Эстонии 14 сентября выявлено 525 случаев заражения Covid-19, от заболевания умерли два человека. Как пишет Rus.Delfi.ee, скончались 81-летняя женщина и 88-летний мужчина.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 6071 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 8,6%. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 147 881.

В целом от коронавируса в Эстонии умерли 1315 человек. В местных больницах сейчас проходят лечение 165 пациентов.

Всего в Эстонии прививки от Covid-19 сделали 743 034 человека, 664 432 из них полностью вакцинированы.

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