Заболевшего коронавирусом Жириновского подключили к аппарату ИВЛ (дополнено)

75-летний политик госпитализирован со значительным поражением легких, его состояние тяжелое.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник РБК в партии и собеседники URA.RU, близкие к ЛДПР.

Еще один источник РБК, близкий к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. "И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", — рассказал он.

РБК обратился за комментарием к Игорю Лебедеву — сыну Жириновского и бывшему вице-спикеру Госдумы.

О том, что Жириновский попал в больницу, писали "Интерфакс" и "РИА Новости" со ссылкой на источники. Источник в партии подтвердил РБК, что его госпитализировали в ЦКБ.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса: у него поражено 50–75% легких. Источник "Интерфакса" также рассказал, что поражение легких серьезное.

Ранее в пресс-службе ЛДПР ТАСС заявляли, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося на лечении в Центральной клинической больнице с коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщает Минздрав РФ. В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что В.Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон". "Его состояние стабильное, Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснили в пресс-службе.

В декабре Жириновский рассказывал, что за полтора года восемь раз "укололся разными вакцинами". "Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило", — заявил он. По мнению политика, делать повторную прививку необходимо при снижении уровня антител.

Жириновскому 75 лет. В 1989 году он основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС) — предшественницу ЛДПР. Шесть раз политик баллотировался на пост президента России.