Заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "РБК-Украина". Врачи оценивают состояние Тимошенко как стабильно тяжелое, ее температура не опускается ниже 39 градусов.

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"К сожалению, хороших новостей сейчас нет. Состояние Юлии Владимировны остается сложным. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения Covid", - написала в Facebook пресс-секретарь Тимошенко Марина Сарока.

У лидера "Батькивщины" также заболели коронавирусной инфекцией дочь Евгения и зять - Артур Чечеткин. По данным источников "РБК-Украина", они, в отличие от Тимошенко, переносят болезнь в легкой форме. Где именно проходит лечение экс-премьера Украины, пока неизвестно.

О болезни Тимошенко сообщалось 23 августа, но как именно произошло заражение, не уточняется. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели новым коронавирусом и предупредил, что страна находится на грани второй волны заболевания.

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