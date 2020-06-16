Заболевшую коронавирусом жену Зеленского госпитализировали

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену поместили в одну из больниц Киева, сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

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В заявлении отмечается, что у Зеленской диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

Уточняется, что очередные тесты на Covid-19 президента и детей, проведенные 15 июня, показали отрицательный результат.

Елена Зеленская сообщила о положительном результате теста на коронавирус 12 июня. Она рассказала, что болеет без симптомов и получает лечение амбулаторно. Также отмечалось, что президент Украины в связи с этим переходит на особый режим работы.

В конце прошлого года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.