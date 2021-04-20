Зачем Боширову и Петрову мог быть нужен взрыв в Врбетице, и при чем тут война в Донбассе

19 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что возможных сотрудников российской разведки, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, связывают с взрывами на складе боеприпасов в чешской Врбетице. Ранее, 17 апреля, в Чехии Петрова и Боширова объявили в розыск, а также выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сами взрывы в Врбетице произошли в 2014 году. В том же году, по данным чешских властей, они приезжали в Прагу. Об истории с "Новичком", взрывами боеприпасов и связи этой истории с войной в Донбассе поговорили с Романом Доброхотовым, главредом проекта The Insider.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", по словам Доброхотова, в издании The Insider предполагали, что визит Боширова и Петрова в Чехию может быть связан со взрывами в Врбетице, а также публиковали карту их перелетов. По словам журналиста, расследовать взрывы они не стали, потому что сконцентрировались на расследовании отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. "Тогда мы вычислили восемь ГРУшников, которые участвовали в операции по его отравлению, а эту часть, которая связана со взрывами на складах в Чехии, ее мы тогда не успели раскопать", — сказал Доброхотов.

Доброхотов отметил, что часть взорванного вооружения принадлежала Емельяну Гебреву. По его словам, 20 апреля The Insider планирует опубликовать новую часть расследования, в которой подробно опишет, что там происходило. "Мы уже абсолютно не сомневаемся, что речь шла о поставках вооружения в Украину, и что Емельян Гебрев был тем самым бизнесменом, чье оружие хотели уничтожить ГРУшники", — рассказал журналист.

Роман Доброхотов также рассказал, что Гебрев торговал оружием с Украиной, когда уже были подписаны первые Минские протоколы. "Серьезной причины устранять эти поставки не было, но я представляю себе, как работает бюрократическая машина: им дали задачу устранить эти поставки — они устраняют. Но понятно, что это был главная причина, так как сама партия этого вооружения должна была быть поставлена в Украину, и думаю, он из-за этого и пострадал", — сказал Доброхотов.