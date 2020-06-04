Зачем Лукашенко поменял правительство Беларуси перед выборами президента

Александр Лукашенко, как и обещал, отправил в отставку правительство Беларуси, где через два месяца пройдут президентские выборы. DW расспросил экспертов о том, что за этим стоит.

Вечером в среду, 3 июня, СМИ сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны во главе с Сергеем Румасом. На следующий день новым премьер-министром глава государства своим указом назначил Романа Головченко, который до этого два года занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Зачем Лукашенко решил поменять правительство перед президентскими выборами, которые пройдут 9 августа, — разбиралась DW.

Президент выполнил свое обещание

О намерении сформировать новый состав правительства до президентских выборов Александр Лукашенко заявил еще 25 мая. На совещании утром 3 июня президент, как следует из протокольной съемки, заявил следующее: "Полгода мы формировали этот состав правительства, поэтому ожидать, что тут революция произойдет в смене правительства, не следует".

По словам Лукашенко, резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента: "Да и необходимости такой нет. Потому что выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать". Через 6 часов после совещания у президента СМИ сообщили об отставке правительства Румаса.

Зачем Лукашенко отправил в отставку правительство

В интервью DW директор белорусского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич отметил, что в последнее время заметна какая-то дезорганизация в госаппарате, "наверное, связанная с кризисом COVID-19 и находящейся в разгаре президентской кампанией". По выражению политолога, сменой правительства Лукашенко хочет продемонстрировать какое-то новое видение для страны.

Казакевич не исключает, что на решение президента мог повлиять феномен быстро растущей популярности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который баллотируется на пост президента Беларуси — кампания становится менее предсказуемой, чем казалось ранее.

Руководитель вильнюсского Агентства социальной и политической экспертизы Валерия Костюгова в интервью DW предположила, что отставка кабинета Румаса "вызвана тревогами, связанными с ролью Кремля в избирательной кампании".

Политолог отметила, что все два года, в течение которых Румас возглавлял правительство, "Лукашенко не может найти общий язык с Кремлем буквально ни по одному направлению", при этом "именно Румас выглядит достаточно желанным собеседником для Кремля". Костюгова допускает, что у Лукашенко возникла ревность на сей счет, либо, "что еще вероятнее, у него кто-то возбудил эту ревность".

Отставка правительства была предрешена?

А вот эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский в интервью DW отставку правительства назвал "логичным продолжением обновления, начатого еще после парламентских выборов 2019 года с перестановок в администрации президента (АП)". По словам Петровского, уже тогда было замечено, что в кадровом плане растет роль силовиков (зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко возглавил АП) и сторонников мобилизационного и регуляторного пути развития белорусской экономики (замруководителя АП Валерий Бельский делает ставку на развитие госсектора).

"Румас как банкир подходил для премьерства в период открытой экономики, привлечения инвестиций. Сейчас есть понимание, что этого в ближайшее время не будет", — пояснил Петровский. И напомнил о разногласиях между "рыночником" Румасом и сторонником госрегулирования экономики Бельским из-за проекта новой стратегии развития Беларуси до 2025 года — в итоге в марте текущего года был принят вариант Бельского. "Поэтому отставка Румаса тогда еще была предрешена", — указал Петровский.

Он также считает, что руководство страны подстраховывается на период президентской кампании: "Наверху понимают, что Бабарико будет пытаться работать с элитами на их раскол. В этой ситуации новое правительство, да и еще со статусом и.о., подходит куда лучше. Это дает всей вертикали понимание, кто в стране хозяин".

Румас — премьер несбывшихся надежд

Девятый премьер-министр независимой Беларуси Сергей Румас 5 октября 2018 года на первой пресс-конференции после согласования его назначения парламентом назвал себя "рыночником". Политический обозреватель Виталий Цыганков в интервью DW выразил мнение, что "в историю Румас войдет как премьер несбывшихся надежд". Александр Казакевич и Валерия Костюгова также согласны с тем, что с назначением Румаса было связано много надежд на рыночные реформы в стране.

"Практически сразу, как он был назначен, стало очевидно, что до президентских выборов никаких серьезных реформ не будет. А после выборов Румасу выпадет шанс их провести. В итоге он просто не получил этого шанса", — констатировал Казакевич.

А Костюгова в своей оценке сделала акцент на техническом характере правительства в Беларуси. По ее мнению, еще при Андрее Кобякове, предшественнике Румаса на посту премьера, "стало очевидно, что все маленькие шажочки, которые Беларусь уже сделала в направлении либерализации экономики, уткнулись в стену, поскольку еще полшага в этом же направлении — и уже меняется система".

"Румас руководил правительством неполных два года, — напомнил Петровский. — Главной его задачей было повышение уровня жизни после неудачных попыток либерализации экономики кабинетом Кобякова. За 2019 год в стране действительно повысились доходы населения. Однако непредвиденный коронакризис, нефтяной конфликт (с Россией. — Ред.) и падение курса российского рубля в марте рикошетом ударило по Беларуси, фактически обнулив начинания Румаса по повышению доходов".