Представители властей города Изюм в Харьковской области, недавно освобожденного украинскими военными, говорят, что за время войны в населенном пункте погибло множество мирных жителей. По их данным, около тысячи. человек были убиты в результате военных действий, а еще больше — из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Значительная часть Изюма разрушена, в городе нет отопления. Тем временем власти готовятся проводить "фильтрацию", то есть искать местных коллаборационистов.

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До войны в Изюме — небольшом, но стратегически важном городе в Харьковской области — жили 46 тысяч человек. Когда в феврале российские военные начали обстреливать Изюм, люди спасались, как могли — уходили из города через минные поля, вплавь, а некоторые — пешком через границу с Россией.

В первые недели осады Изюма погибло много мирных жителей. Тогда украинская и российская армии вели ожесточенные бои с применением артиллерии, в том числе сражаясь за переправу через реку Северский Донец, которая разделяет город на две части.

Обстрелы велись непрерывно. В апреле местные жители рассказывали Би-би-си, что в городе тяжело найти улицу, где не лежали бы трупы. Сначала местные жители пытались хоронить погибших прямо во дворах домов, но даже ненадолго выходить на улицу было небезопасно.

По словам председателя Изюмского горсовета Максима Стрельникова, "по меньшей мере одна тысяча местных жителей погибла в результате именно военных действий". К сожалению, еще больше людей пострадали из-за того, что им не оказали своевременную медицинскую помощь", — сказал при этом Стрельников.

Еще в апреле сразу несколько собеседников Би-би-си рассказывали, что в Изюме российские силовики оборудовали секретную тюрьму, куда привозили местных активистов. Жители Изюма рассказывали: из этой тюрьмы, которая, предположительно, находится в подвале на улице Школьная, никто еще не выходил. Украинские власти пока не сообщали об обнаружении этого подвала.

Местные жители также говорили о непрекращающемся мародерстве со стороны военных. По словам одного из жителей, мобилизованные из самопровозглашенных ЛНР и ДНР грабили склады и магазины: "Мародеры они знатные, пришли не воевать, а поправлять свое материальное положение".

Организация Amnesty International называла ситуацию в городе гуманитарной катастрофой. В своем докладе правозащитники писали, что город практически полностью разрушен. Местные жители прятались в подвалах, в то время как запасы воды и еды стремительно подходили к концу. В городе не было электричества, газа, тепла и даже мобильной связи.

Что происходит в городе сейчас

Мэр Изюма Валерий Марченко в разговоре с Би-би-си описал происходящее в городе так: "Еще с марта, когда оккупанты бомбили самолетами и артиллерией, наш город был разбит, пострадали многоэтажки, инфраструктура. Почти все котельные разбомблены, и отопительный сезон под большим вопросом. Почти 70% многоэтажек пострадали, совсем разбомблены. Ситуация очень тяжелая".

Председатель Изюмского горсовета Максим Стрельников приводит схожие данные: "Более 80% инфраструктуры города, к сожалению, разрушено. Это также частные, многоквартирные жилые дома, государственные и коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Самое страшное, что впереди зима. А централизованное отопление, которым пользовалось большинство жителей, разрушено".

Не исключено, что властям придется эвакуировать людей из Изюма, если наладить инфраструктуру к началу отопительного сезона не удастся. Но пока такое решение не принималось.

Как рассказал Марченко, из города уехали две трети населения. В горсовете говорят, что в Изюме сейчас осталось около 10 тыс. жителей.

По словам Марченко, ситуация в городе спокойная: "Военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их", — говорит мэр.

Затем в городе начнется то, что украинские власти называют "фильтрацией". "Будут выискивать коллаборационистов, — поясняет Марченко. — Это еще займет где-то десять дней. После этого в город смогут спокойно возвращаться выехавшие жители".

Как отмечали ранее в американском Институте изучения войны (ISW), взятие Изюма украинскими военными имеет важное стратегическое значение: это может в значительной степени помешать намерению России достичь заявленных целей операции в Донецкой области, в частности, захвата Бахмута, Славянска и Краматорска.

Несмотря на скромные размеры, Изюм — важный железнодорожный узел. Через город проходит дорога, соединяющая Харьков с Донбассом. Именно поэтому городок и стал одной из ключевых целей для российских военных, объясняли Би-би-си военные аналитики.