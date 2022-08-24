Задержан Евгений Ройзман — предположительно, за "дискредитацию" армии. Что известно

В Екатеринбурге задержан бывший мэр города Евгений Ройзман. По словам оппозиционного политика, жестко выступавшего против войны, на него завели уголовное дело по статье о "дискредитации" армии. Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жестко выступавшим против вторжения в Украину и остававшимся на свободе.

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Обыски с шести утра

В полиции утром официально не комментировали причины задержания Ройзмана. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщили, что дело против политика возбуждено из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ст. 280.3 УК РФ).

Позже это подтвердил сам Ройзман. "280-я статья, часть третья. Дело [возбуждено] в Москве", — сказал Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где в это время шел обыск. По версии собеседника ТАСС, дело возбудили из-за "видео в его YouTube-канале".

Обыски начались по трем адресам — дома, в фонде Ройзмана и в его частном музее "Дом Невьянской иконы". Кадры, на которых силовики в масках пришли в квартиру, опубликовал лояльный властям телеграм-канал Mash. По данным Mash, это произошло около шести утра по местному времени.

"Последний оставшийся на свободе оппозиционный политик"

После ареста Ильи Яшина (внесен в реестр физлиц-"иноагентов") Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жестко выступавшим против российского вторжения в Украину и остававшимся на свободе.

На Яшина завели дело по другой статье — о "военных фейках" (207.3 УК РФ). Ему грозит более суровое наказание — до 10 лет колонии. По статье о "дискредитации" — до пяти лет.

Уголовная статья о "дискредитации" вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ройзмана трижды штрафовали по ней в марте и апреле на 50 тысяч рублей.

В мае ему назначили еще один штраф в 85 тысяч рублей по другой статье о "неуважении" к власти — за реплику в "Твиттере", обращенную к главе МИД России Сергей Лаврову.

Ройзман на несколько секунд выглянул в окно своей квартиры

"280-я статья, часть третья. Дело в Москве"

Судя по этим словам, Евгения Ройзмана перевезут в Москву.#СвободуРойзману pic.twitter.com/25E8VGEApm — Еле!а Щербакова🇺🇦 (@elenash0500) August 24, 2022

Лавров заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". "И для этого вы решили свою страну об стену [уничтожить]?" — с использованием бранного слова задал министру вопрос бывший мэр Екатеринбурга.

Ройзман — популярный в городе политик и не только бывший глава Екатеринбурга (2013-2018 годы), но и бывший депутат Госдумы (2003-2007 годы), входил во фракцию "Справедливая Россия". С лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым екатеринбургский политик также жестко спорил в "Твиттере" по поводу войны и ее последствий, употребляя такие выражения, как "зиговать".

Я один на свободе pic.twitter.com/FMBl4JuYid — Евгений Ройзман (@roizmangbn) July 13, 2022

Ройзман, как и Яшин отказывался покидать Россию после вторжения. Он сам обращал внимание, что остается на свободе, несмотря на преследования противников войны, публикуя фото с Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой (объявлен в России "иноагентом"), на которых завели дело о "военных фейках".

24 августа — полгода после начала войны России против Украины. "Полгода войны с Украиной [президент России Владимир] Путин решил отметить показательным задержанием последнего оставшегося на свободе оппозиционного политика", — прокомментировала задержание Ройзмана пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

"Фактически за одну фразу — "вторжение в Украину"

"Целый отряд! С бензопилой! Пришли арестовывать Ройзмана. Вот стыдоба-то!" — прокомментировала кадры Mash активистка и бывший политтехнолог Марина Литвинович.

"Музей Невьянской иконы в Екатеринбурге расположен на перекрестке улиц Белинского и Энгельса (Энгельса, 15). Евгений Ройзман живет в этом же доме. Это центр города. Сейчас все подходы там перекрыли силовики, разворачивают даже пешеходов. Люди в форме дежурят и в соседних дворах. Журналистов пустили, они во дворе Ройзмана", — пишет журналист Дмитрий Колезев.

Уральский "Коммерсант" пишет, что после обыска в квартире Ройзмана повели в музей иконы.

Евгения Ройзмана вывели из квартиры Видео @itsmycityekb pic.twitter.com/BqxwPbFf6N — Dmitry Kolezev | Против войны! (@kolezev) August 24, 2022

"[Дело] фактически за одну фразу — "вторжение в Украину", — сказал Ройзман, когда его выводили из квартиры.

Власти пока не комментировали задержание экс-мэра Екатеринбурга.