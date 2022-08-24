Задержан Евгений Ройзман — предположительно, за "дискредитацию" армии. Что известно
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Екатеринбурге задержан бывший мэр города Евгений Ройзман. По словам оппозиционного политика, жестко выступавшего против войны, на него завели уголовное дело по статье о "дискредитации" армии. Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жестко выступавшим против вторжения в Украину и остававшимся на свободе.

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Обыски с шести утра

В полиции утром официально не комментировали причины задержания Ройзмана. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщили, что дело против политика возбуждено из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ст. 280.3 УК РФ).

Позже это подтвердил сам Ройзман. "280-я статья, часть третья. Дело [возбуждено] в Москве", — сказал Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где в это время шел обыск. По версии собеседника ТАСС, дело возбудили из-за "видео в его YouTube-канале".

Обыски начались по трем адресам — дома, в фонде Ройзмана и в его частном музее "Дом Невьянской иконы". Кадры, на которых силовики в масках пришли в квартиру, опубликовал лояльный властям телеграм-канал Mash. По данным Mash, это произошло около шести утра по местному времени.

"Последний оставшийся на свободе оппозиционный политик"

После ареста Ильи Яшина (внесен в реестр физлиц-"иноагентов") Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жестко выступавшим против российского вторжения в Украину и остававшимся на свободе.

На Яшина завели дело по другой статье — о "военных фейках" (207.3 УК РФ). Ему грозит более суровое наказание — до 10 лет колонии. По статье о "дискредитации" — до пяти лет.

Уголовная статья о "дискредитации" вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ройзмана трижды штрафовали по ней в марте и апреле на 50 тысяч рублей.

В мае ему назначили еще один штраф в 85 тысяч рублей по другой статье о "неуважении" к власти — за реплику в "Твиттере", обращенную к главе МИД России Сергей Лаврову.

Лавров заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". "И для этого вы решили свою страну об стену [уничтожить]?" — с использованием бранного слова задал министру вопрос бывший мэр Екатеринбурга.

Ройзман — популярный в городе политик и не только бывший глава Екатеринбурга (2013-2018 годы), но и бывший депутат Госдумы (2003-2007 годы), входил во фракцию "Справедливая Россия". С лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым екатеринбургский политик также жестко спорил в "Твиттере" по поводу войны и ее последствий, употребляя такие выражения, как "зиговать".

Ройзман, как и Яшин отказывался покидать Россию после вторжения. Он сам обращал внимание, что остается на свободе, несмотря на преследования противников войны, публикуя фото с Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой (объявлен в России "иноагентом"), на которых завели дело о "военных фейках".

24 августа — полгода после начала войны России против Украины. "Полгода войны с Украиной [президент России Владимир] Путин решил отметить показательным задержанием последнего оставшегося на свободе оппозиционного политика", — прокомментировала задержание Ройзмана пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

"Фактически за одну фразу — "вторжение в Украину"

"Целый отряд! С бензопилой! Пришли арестовывать Ройзмана. Вот стыдоба-то!" — прокомментировала кадры Mash активистка и бывший политтехнолог Марина Литвинович.

"Музей Невьянской иконы в Екатеринбурге расположен на перекрестке улиц Белинского и Энгельса (Энгельса, 15). Евгений Ройзман живет в этом же доме. Это центр города. Сейчас все подходы там перекрыли силовики, разворачивают даже пешеходов. Люди в форме дежурят и в соседних дворах. Журналистов пустили, они во дворе Ройзмана", — пишет журналист Дмитрий Колезев.

Уральский "Коммерсант" пишет, что после обыска в квартире Ройзмана повели в музей иконы.

"[Дело] фактически за одну фразу — "вторжение в Украину", — сказал Ройзман, когда его выводили из квартиры.

Власти пока не комментировали задержание экс-мэра Екатеринбурга.

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BBC News Русская служба:

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