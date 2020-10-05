Задержан сын арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон задержан по статье о нарушении порядка организации митинга, сообщает "РЕН ТВ". Оппозиционер Дмитрий Гудков назвал происшедшее "похищением".

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Сын арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон задержан, сообщает российский телеканал "РЕН ТВ" в понедельник, 5 октября. По сведениям тележурналистов, мужчина задержан по административной статье о нарушении порядка организации митинга.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков назвал ситуацию "похищением", объяснив, что сына губернатора не могут найти ни в одном из полицейских участков Хабаровска. "Это примета новой реальности: теперь пришли и за родственниками", — считает оппозиционер.

В Хабаровске похищен сын Сергея Фургала, Антон. Похищен силовиками, которые, судя по всему, намерены обвинить его в… Posted by Дмитрий Гудков on Sunday, October 4, 2020

Арест Фургала и отстранение от должности

Сергей Фургал является известным в Хабаровском крае предпринимателем. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева.