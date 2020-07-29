Задержание российских наемников: Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совбеза Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал на срочное совещание членов Совета безопасности республики. Об этом говорится на сайте президента. "Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", — отметил лидер в связи с задержанием десятков россиян из ЧВК Вагнера.

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Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации. "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

16 июля глава Совбеза Андрей Равков пообещал использовать армию для подавления протестов. Его слова прозвучали во время посещения Александром Лукашенко 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

По словам госсекретаря Совбеза, массовые беспорядки в Белоруссии могут начаться "тайно, тихо", а "конфликт затем может перерасти во что угодно". Тем более, заявил госсекретарь, что "в этом завязаны внешние силы".

"Мы к этому готовились, готовимся и будем готовиться. Ну и в исполнительный момент, товарищ президент, если необходимо, мы выполним", — заверил Равков главу государства.

Глава Совбеза подчеркнул, что чаще всего вооруженные конфликты в последнее время начинались "не просто так, воздушным нападением, вводом сухопутной группировки", а "начинались с улицы, с площади". По этой причине в 2018 году была принята новая военная доктрина, которая разрабатывалась с учетом событий "арабской весны", а также в Сирии и на Украине.

Напомним, что экстренное совещание Совбеза созвали после того, как было объявлено о задержании в Беларуси более 30 россиян из ЧВК Вагнера. По версии властей, они входили в группу "из 200 боевиков, прибывших в Беларусь для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Согласно другой версии, "вагнеровцы" просто направлялись привычным маршрутом в одну из африканских стран, а их задержание является удобным поводом для того, чтобы обвинить оппозицию в подготовке вооруженного мятежа и разгромить ее.