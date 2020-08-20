Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: спецоперация России или Украины?

К задержанию в Беларуси наемников из ЧВК Вагнера, по версии российских СМИ, причастны спецслужбы Украины. Киев же обвиняет во всем Россию. DW разбиралась в версиях вокруг этого скандала.

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"Хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания". Так прокомментировал руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак информацию о причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков так называемой "частной военной компании (ЧВК) Вагнера" в Беларуси.

Комментарий Ермака появился в понедельник, 19 августа, почти через две недели после того, как информация о якобы спецоперации украинских спецслужб впервые появилась в публичном пространстве. С тех пор эта версия уже успела обрасти подробностями. Внимание к заявлению Ермака является неслучайным, ведь он мог играть одну из главных ролей в этом сюжете — по некоторым данным, именно "слив" информации из ОП якобы сорвал успешное завершение спецоперации и задержание наемников на территории Украины.

Освобождение "террористов": разворот Минска на 180 градусов



О задержании 33-х членов ЧВК власти Беларуси сообщили 29 июля, незадолго до проведения в стране президентских выборов. Против задержанных, часть которых ранее воевала в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, сразу возбудили уголовное дело о подготовке терактов. А президент РБ Александр Лукашенко заявил, что наемники "все рассказали" о том, что были "отправлены специально в Беларусь".

В телефонном разговоре 5 августа Лукашенко пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сотрудничество в вопросе экстрадиции "вагнеровцев" в Украину, а 12 августа Офис генпрокурора Украины отправил в Беларусь соответствующие запросы на выдачу 28-ми из 33-х задержанных лиц. Украинское следствие установило, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Но 14 августа неожиданно для Украины появилась информация о передаче России ее граждан, задержанных в Беларуси. Это вызвало возмущение Киева.

Российская версия — спецоперация Киева



Первым о том, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси стало следствием спецоперации украинских спецслужб, сообщило 6 августа российское издание "Комсомольская правда". Со ссылкой на источники в российских спецслужбах, издание написало, что бывших бойцов ЧВК "Вагнер" вербовали агенты СБУ, предлагая заработок на нефтяных объектах в Сирии и Венесуэле в интересах российской государственной компании "Роснефть". Во время вербовки агент СБУ, который представлялся "Сергеем Петровичем", якобы расспрашивал бывших наемников, прежде всего, об их боевом опыте в Донбассе.

Издание в своей публикации привело достаточно детальное описание хода событий вплоть до задержания "вагнеровцев" 29 июля в санатории под Минском, ряд документов — в частности, купленные через украинские туристические фирмы авиабилеты для наемников — и имена людей, якобы участвовавших в организации операции. Издание предположило, что при подготовке задержания белорусские спецслужбы "находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов". В подтверждение своей версии издание опубликовало интервью с неназванным сотрудником российской спецслужбы, лицо которого не показывали в кадре и который фактически пересказал весь ход событий, изложенный в публикации.

"Срыв спецоперации"



В версии российских СМИ, конечным пунктом "украинской спецоперации" должен был стать Минск, то есть задержание российских наемников белорусскими силовиками, что, по версии той же "Комсомольской правды", должно было стать ударом по российско-белорусским отношениям.

Впрочем, вскоре эта версия получила продолжение на украинских анонимных Telegram-каналах. Там появилась информация, что на самом деле спецоперация предусматривала задержание боевиков на территории Украины. Для этого во время транзитного рейса из Минска в Стамбул самолет якобы должен был экстренно приземлиться в Украине, где украинские спецслужбы задержали бы "пассажиров", представляющих для них интерес. Но это задержание якобы было сорвано из-за того, что информация о спецоперации просочилась из Офиса президента Украины в спецслужбы РФ.

Предательство на самом верху власти?



Впоследствии эту версию подхватил ряд украинских политиков и журналистов. В частности, 18 августа известный украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов выложил на своей странице в Facebook частичную хронологию этих событий, охарактеризовав их как "предательство на самом верху" власти.

По его информации, 24 июля — накануне запланированного рейса из Минска в Стамбул — в ОП состоялось совещание, посвященное этому вопросу. На нем глава Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) Василий Бурба и первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий доложили президенту Зеленскому о проведении финальной части спецоперации. Кроме них, по данным Бутусова, на совещании также присутствовали Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО и председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец и секретарь президента Мария Левченко.

По данным источников "Цензор.нет", на совещании Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Мол, как раз ведутся переговоры с помощником президента РФ Дмитрием Козаком и задержание наемников может помешать началу очередного перемирия в Донбассе с 27 июля. Несмотря на возражения со стороны представителей спецслужб, "Зеленский поддержал Ермака и приказал СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобнее общаться с Москвой", сообщил Бутусов. В итоге 33 наемника не явились на рейс из Минска в Стамбул 25 июля, а вылет был перенесен на 30 июля. Как известно, 29 июля "вагнеровцы" были задержаны белорусскими спецназовцами, так никуда и не полетев.

По данным журналиста, уже после этих событий, 3 августа, в ОП состоялось еще одно совещание с участием тех же лиц, на котором Василий Бурба заявил, что причиной срыва операции стала измена, и требовал осуществить проверку на полиграфе присутствующих — его лично, Ермака, Демченко и Машовца. Впрочем, 5 августа Зеленский уволил Бурбу с должности, а расследование провала спецоперации так и не было начато, утверждает Бутусов. "Причиной провала захвата террористов является, прежде всего, незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам — Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком — помощником Путина", — такой вывод из ситуации сделал журналист.

Позже в этот же день украинская журналистка Янина Соколова обнародовала на своем YouTube-канале аудиозаписи разговоров, на которых якобы сотрудник СБУ, представляясь "Сергеем Петровичем", вербует нескольких российских наемников, подробно расспрашивая их о боевом опыте в Донбассе. Напомним, о том же "Сергее Петровиче" из СБУ писала в своем материале и "Комсомольская правда".

Опровержения со стороны Ермака и СБУ



Утром в среду, 19 августа, всю эту версию опроверг Андрей Ермак. "Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания", — сказал Ермак в комментарии изданию lb.ua.

После этого свою причастность к операции категорически опровергли и в СБУ, подчеркнув, что "данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком". В спецслужбе заверили, что ни один ее сотрудник не участвовал в разговорах, которые якобы зафиксированы на обнародованных аудиозаписях.

Версия украинской разведки: спецоперация РФ



В свою очередь, новый руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, назначенный на эту должность вместо уволенного Василия Бурбы, убежден, что история с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси является спецоперацией российских спецслужб. "Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб", — заявил он в интервью агентству "Укринформ" 18 августа. "Только неосведомленный человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", — сказал, в частности, он. "Все эти так называемые "частные" военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют "частные" заказы", — убежден руководитель разведки минобороны Украины.

В среду похожее заявление о "российском происхождении" скандальной истории сделали и в Службе внешней разведки (СВР) Украины. В спецслужбе отметили, что "специальная информационная операция, так называемая "группа Вагнера в Беларуси", имеет российское происхождение". Ее задачами, по данным СВР, была дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов, обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета, а также дискредитация руководства Украины с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.