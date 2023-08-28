Задержаны подозреваемые в сбоях работы железных дорог Польши
Foto: Latvijas Dzelzceļš

В Польше задержали двух мужчин, которых подозревают во вмешательстве в работу железнодорожной сети страны, сообщает агентство AFP в воскресенье, 27 августа.

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Задержанные мужчина 24 и 29 лет — граждане Польши. В их квартире была обнаружена радиоаппаратура, сообщил представитель полиции. Накануне произошло постороннее вмешательство в работу системы управления железнодорожным транспортом в Западно-Поморском воеводстве. В следовании поездов возникли перебои из-за ложной подачи радиосигнала "стоп". Задержаны или остановлены оказались около 20 поездов.

Очевидцы рассказали, что по радио заиграл гимн России

Еще несколько инцидентов, связанных с нарушениями в движении поездов, по данным агентства PAP, произошли 24 августа. Как писали СМИ со ссылкой на очевидцев, железнодорожники также услышали по радио гимн России и выступление президента Владимира Путина.

Связаны ли все случаи между собой, неизвестно. Их расследует железнодорожная комиссия, а также Агентство внутренней безопасности в координации с полицией, железнодорожной службой охраны и ведомством по электронным коммуникациям.

"Мы не исключаем никаких сценариев", — подчеркнул представитель службы безопасности Станислав Жарын, добавив, что службы безопасности воспринимают сложившуюся ситуацию очень серьезно, "учитывая имеющийся контекст".

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