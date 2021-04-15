Загадочное существо, напугавшее жителей Кракова, оказалось круассаном

Ответственные за защиту животных службы Кракова на этой неделе получили необычный вызов - напуганные жители сообщали о загадочном животном, спрятавшемся на дереве у дома, сообщает Би-би-си.

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“Люди не открывали окна, так как боялись, что оно залезет в их дом”, - сообщила службам одна женщина.

Женщина, вызвавшая службу, сообщила, что животное, находящиеся на дереве уже два дня, похоже на игуану. Хотя инспекторы понимали, что рептилия, скорее всего, не выжила бы на весеннем холоде, они подумали, что это может быть брошенный хозяевами домашний питомец.

Когда сотрудники Краковского общества защиты животных прибыли на место происшествия, они обнаружили, что на дереве спряталась не птица и не рептилия - это был круассан. Вероятно, выпечку выбросили из окна, чтобы покормить птиц.

Организация призывает жителей и дальше быть осторожными и сообщать о любых происшествиях, связанных с благополучием животных.