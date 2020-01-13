Загадочный китайский вирус: есть ли повод для беспокойства?

В китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестного ранее вируса, поражающего легкие.

Болезнь выявлена у более 50 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии.

Появление нового вируса, из-за которого у пациентов развивается пневмония, это, естественно, повод для беспокойства. Медработники по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий.

Но является ли вспышка кратковременной или это первый признак более серьезной угрозы?

Что мы знаем о вирусе?





У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.

К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.

В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.

"Люди по-прежнему с ужасом вспоминают об атипичной пневмонии, отсюда в значительной степени и проистекает страх, однако теперь мы подготовлены намного лучше, чтобы противостоять подобным заболеваниям", — отмечает доктор Джоси Голдинг из Wellcome Trust.

Насколько он опасен?





Последствия заражения коронавирусами бывают разные: от умеренной простуды до смерти.

Новый вирус, по всей видимости, находится где-то в середине этого диапазона.

"Когда мы сталкиваемся с новым коронавирусом, мы хотим определить тяжесть симптомов. В этот раз симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", — говорит профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

Где он появился?





Новые вирусы выявляются постоянно. Они передаются от животных, у которых вирус могли не замечать, к людям.

"Если вспомнить предыдущие вспышки вирусов, когда появлялся новый коронавирус, его носителем были животные", — говорит вирусолог из университета Ноттингема, профессор Джонатан Болл.

Человек впервые заразился атипичной пневмонией от африканской циветы.

А ближневосточный респираторный синдром (Mers) регулярно передается человеку от дромедаров — одногорбых верблюдов. С момента выявления в 2012 году из 2494 известных случаев заражения 858 завершились летальным исходом.

Какое животное было носителем?





Задача упрощается, когда становится понятно, какое животное является носителем вируса.

В этот раз случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.

Хотя носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.

Почему это случилось в Китае?





По словам Вулхауса, это связано с численностью и плотностью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.

"Никого не удивляет, что очередная вспышка случилась в Китае или в одной из стран того региона", — говорит он.

Как быстро распространяется вирус?





Наверное, больше всего успокаивает в этой ситуации то, что новый вирус, похоже, не передается от человека к человеку.

При изучении новых вирусов, поражающих легкие, специалистов в первую очередь интересует именно этот аспект, поскольку воздушно-капельным путем — через кашель и чихание — вирус распространяется очень быстро.

Если бы он передавался от человека человеку, было бы известно о случаях заражения медработников, поскольку они тесно контактируют с больными.

Китайские власти сообщили, что этого не происходило.

Но некоторые эксперты полагают, что говорить о невозможности передачи вируса от человека человеку преждевременно.

"В общей сложности 59 человек должны были контактировать с зараженным животным за очень короткий период. Интуиция подсказывает, что это слишком много, так что вопрос остается открытым", — считает Джонатан Болл.

"Я скорее осторожен в оценке, чем скептичен. Пока рано что-то утверждать наверняка. Большинство коронавирусов передаются [от человека человеку], и меня это беспокоит", — добавляет Вулхаус.

Какова скорость распространения?





У всех 59 пациентов симптомы начали проявляться между 12 и 29 декабря 2019 года.

О новых случаях заражения не сообщалось.

"Позитивно, что других случаев зафиксировано не было. Китай настроен серьезно, и вспышку можно локализовать. Поживем — увидим", — говорит Голдинг.

Существуют опасения, что вирус может распространиться в результате поездок миллионов людей по стране перед китайским Новым годом.

Что предпринимают китайские власти?



Инфицированные люди проходили курс лечения в изолированных палатах, чтобы исключить риск распространения вируса на других пациентов.

Более 150 человек контактировали с инфицированными пациентами, и сейчас они находятся под наблюдением.

Для проверки пассажиров были установлены сканеры, определяющие температуру тела.

Рынок с морепродуктами закрыли для очистки и дезинфекции.

Беспокоит ли это экспертов?





Голдинг: "В настоящий момент, пока у нас не будет больше информации, крайне сложно сказать, следует нам беспокоиться или нет. Пока мы не узнаем, что было источником заражения, чувство обеспокоенности останется".

Болл: "Нам следует беспокоиться о любых вирусах, которые попадают в человека впервые, потому что им удалось преодолеть первый основной барьер. Оказавшись в [человеческой] клетке и распространяясь дальше, они могут начать процесс мутации. В результате, это может дать им возможность распространяться эффективнее и представлять большую угрозу. Нельзя давать вирусу такую возможность".