Лидеры обеих стран на прошлой неделе участвовали во встрече в формате БРИКС+. Сейчас в неформальное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

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Иран и Аргентина в ближайшем будущем присоединятся к объединению БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", — написала Захарова.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде вчера подтвердил, что Тегеран направил в БРИКС свою заявку. Президент Аргентины Альберто Фернандес на прошлой неделе заявлял, что его страна "стремится" присоединиться к объединению.

БРИКС — неформальный клуб пяти крупных развивающихся экономик, созданный в 2000-е годы. В пятницу состоялась онлайн-встреча глав государств в формате БРИКС+, в которой, помимо постоянных членов объединения, приняли участие лидеры Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии.