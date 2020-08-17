Захарова обвинила Макрона в лицемерии из-за слов про Белоруссию
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сочла лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен поддержать протесты в Белоруссии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?» – написала Захарова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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