Захарова попросила Зеленского дать информацию о нападении России на Украину
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила президента Украины Владимира Зеленского поделиться информацией о вторжении Российской Федерации на Украину. Обращение опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

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В обращении она попросила Зеленского дать информацию о нападении России на его страну, которое якобы должно начаться с 16 февраля. Она отметила, что президент и представители силового блока Украины в течение двух месяцев заявляли, что не владеют информацией о готовящемся нападении. Теперь же, по словам Захаровой, они просят неравнодушных людей поделиться такими данными.

"Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала "вторжения" России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. После этого украинский президент Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение.

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