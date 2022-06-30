Захваченные по два-три раза города и (очень) странная статистика потерь: "Проект" проанализировал 196 брифингов Минобороны РФ

Журналисты издания "Проект" решили посмотреть все брифинги Министерства обороны России с 24 февраля по 26 июня и выяснили, что, если верить официальной информации, Россия захватывала одни и те же города по несколько раз и уничтожила больше самолетов и беспилотников, чем было в распоряжении ВСУ.

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От российских СМИ под угрозой блокировки требуют в публикациях о войне опираться исключительно на брифинги Министерства обороны РФ. Их ведет (иногда по несколько раз в день) официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, который в начале июня стал генерал-лейтенантом российской армии. Высокопоставленный военный в своих выступлениях часто перечисляет "взятые под контроль" населенные пункты, называет число убитых "националистов" и количество уничтоженной техники.

"Проект" посмотрел 196 брифингов Минобороны РФ насчитал 25 населенных пунктов Украины, о "взятии под контроль" которых Конашенков сообщал два и более раз. "Представитель военного ведомства ни разу не сообщал о переходе этих мест из рук в руки, так что невозможно понять, отчитывается ли он об одном успехе несколько раз или российскую армию выбивали из захваченного пункта, который после пришлось возвращать", — подчеркивают журналисты. Показательный пример — город Кременная в Луганской области, который, по версии представителя Минобороны РФ, был захвачен четырежды: 2-го, 7-го и 8-го марта, а также 21 апреля (украинские власти и СМИ о сдаче города не сообщали ни разу).

6 марта Конашенков рассказал о захвате села Закаблуховка, которое еще в 1980-х годах на картах отмечали как "нежилой хутор". В брифингах Минобороны РФ несколько раз упоминалось село Степное в Донецкой области, но до начала войны под контролем Украины находилось два населенных пункта с таким названием — в Волновахском и Марьинском районах. Конашенков не уточнял, о каком именно Степном шла речь. 17 апреля спикер Минобороны рассказывал о "Павлоградской области" (такой в Украине нет), 23 мая — о городе "Павлограде Харьковской области" (в действительности он находится в Днепропетровской).

Журналисты также обратили внимание, что заявления Конашенкова о количестве уничтоженной техники регулярно противоречат сделанным на предыдущих брифингах. "Проект" подсчитал, сколько самолетов, танков, беспилотников и прочей украинской техники вышло из строя по версии официального представителя российского военного ведомства. Эту статистику они сравнили с данными о том, сколько машин было в распоряжении ВСУ до войны, и сообщениями о поставках вооружений от западных союзников.

Оказалось, что с 24 февраля по 26 июня армия РФ уничтожила, например, 215 украинских самолетов, хотя у ВСУ их не больше 199 (о передаче машин союзниками не сообщалось). Аналогично обстоит дело с беспилотниками — украинская армия, по данным Конашенкова, потеряла 84 дрона, хотя в распоряжении ВСУ (с учетом полученных уже после начала войны) их было 62. Бронированных машин (в том числе танков), как заверяет Минобороны РФ, было уничтожено более 3800, хотя в конце марта глава оперативного управления Генштаба Сергей Рудской говорил, что у ВСУ имеется 2416 единиц (еще около 700 поставили западные партнеры Украины).

Конашенков регулярно использует в своих брифингах эвфемизм "скопление живой силы и техники". Согласно подсчетам "Проекта", за первые сто дней войны Минобороны сообщило на брифингах об уничтожении 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" ВСУ. "Как получилась такая внушительная цифра, не совсем понятно, ведь сумма всех отдельно названных видов уничтоженной военной техники до такого количества явно не дотягивает", — отмечает издание. Журналисты насчитали в выступлениях Конашенкова упоминания только 9,7 тысяч единиц боевой техники.

"Но самое интересное — соотношение человеческих потерь к потерям в технике. Если разделить число убитых украинцев на число "районов скопления", получится, что в каждом погиб в среднем 1 человек", — подытоживают авторы "Проекта".