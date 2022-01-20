Захват синагоги в Техасе: брат террориста просил его сдаться

Брат 44-летнего гражданина Великобритании Малика Файзала Акрама, который захватил в заложники четырех человек в синагоге в Техасе, призывал его сдаться во время последнего телефонного разговора. Аудиозапись звонка оказалась в распоряжении издания Jewish Chronicle.

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Во время захвата заложников Малик Файзал Акрам позвонил своей семье в английском Блэкберне и сказал своему брату Гульбару, что "пришел умереть".

Захват заложников произошел утром в субботу, 15 января, во время службы в синагоге Конгрегации Бет Исраэль, которая транслировалась в интернете в прямом эфире. Малик Файзал Акрам притворился бездомным, а когда вошел внутрь, вытащил пистолет.

На аудиозаписи, попавшей в распоряжение Jewish Chronicle, слышно, как Акрам выкрикивает антисемитские высказывания по мере того, как его психологическое состояние ухудшается, а напряжение внутри синагоги растет.

Речь Акрама несвязна и изобилует ругательствами, он проклинает евреев и военные действия США на Ближнем Востоке.

Он также неоднократно призывает к освобождению осужденной пакистанской врача-нейрохирурга Аафии Сиддики, которая отбывает 86-летний тюремный срок за покушение на убийство американских солдат в Афганистане.

Аафия Сиддики известна в среде обвиняемых в терроризме. Ее даже иногда называли "Леди Аль-Каида"*, хотя ее освобождения добивалось и "Исламское государство"* (*в России эти две организации признаны террористическими и запрещены).

Акрам также говорит своему брату: "Я молил об этом Аллаха два года".

На записи слышен голос брата захватчика Гульбара, который много раз просит Акрама сдаться, повторяя, что заложники — невиновные люди, и убеждая его подумать о своих детях.

Но тот отвечает своему брату, что решил умереть как мученик.

"Я здесь всего две недели, и все они у меня под прицелом", — говорит Акрам, а позже добавляет: "Я вернусь домой в мешке для трупов".

Запись телефонного разговора была получена от источника в службе безопасности, утверждает Jewish Chronicle. Би-би-си не может поручиться за ее подлинность, но эксперты считают, что запись настоящая.

Малик Файзал Акрам был застрелен ФБР после 10-часовой операции, никто из заложников не пострадал.

Полиция также сообщила, что в четверг утром в Манчестере и Бирмингеме были арестованы двое мужчин по подозрению в причастности к захвату заложников.

Британская МИ-5 полтора года назад провела расследование в отношении Акрама, но решила, что он не представляет угрозы национальной безопасности.

Он был в списке британской службы безопасности как "объект интереса" в 2020 году, расследование в отношении него началось во второй половине того же года.

К 2021 году Акрам, имевший судимость в Великобритании, перешел из активного списка в список "бывших объектов интереса" и больше не считался угрозой.

Согласно источникам в полиции, считается, что он прибыл в США через международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке за две недели до теракта. Предполагается, что оружие, использованное для захвата заложников, он купил на улице.

Брат Акрама Гульбар извинился перед заложниками и сказал, что у его брата были проблемы с психическим здоровьем.

Друзья Акрама в Блэкберне также сказали, что его психическое состояние оставляло желать лучшего, и выразили удивление тем, что он смог поехать в США.

Президент Джо Байден назвал захват заложников актом террора, а министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала произошедшее антисемитизмом. Ее поддержал Мусульманский совет Великобритании, выразивший свою солидарность с еврейской общиной.

Полиция Большого Манчестера заявила, что двое мужчин, арестованных в четверг, останутся под стражей для допроса.

Двое подростков, которые ранее были задержаны в южном Манчестере в рамках расследования, были освобождены без предъявления обвинений.