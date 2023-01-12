Война России против Украины заставила власти Китая по-другому взглянуть на собственную международную политику. Китайские чиновники были шокированы неудачами Путина в войне и задумались об улучшении отношений с некоторыми западными странами, сообщают западные СМИ. Таким образом Китай пытается смягчить для себя последствия российской агрессии.

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В начале февраля 2022 года, за 20 дней до вторжения России в Украину, Владимир Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином. Именно после той встречи появились знаменитые заявления о том, что дружба между странами "не имеет границ", а "в сотрудничестве нет запретных зон".

Теперь один из источников британской газеты Financial Times утверждает, что на той встрече шла речь о ситуации вокруг Украины и Кремль "не исключал принятия любых возможных мер", если кто-либо нападет на российскую территорию. Но при этом Путин не сообщал лидеру КНР, что собирается начать войну в Украине.

В самом начале войны некоторые жители Китая активно поддерживали военные действия и расшаривали в соцсетях видео с переводом речи Владимира Путина, объявлявшего о начале войны. В то же время позиция властей Китая была вовсе не такой однозначной.

Си Цзиньпин, когда-то назвавший Владимира Путина "лучшим другом", в реальности на войну реагировал сдержанно. Когда в марте Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения, Китай воздержался.

Если бы тогда Пекин проголосовал против резолюции, это расценивалось бы Западом как явная поддержка позиции России. Но и "за" Китай, тогда пытавшийся оценить и взвесить все риски и возможности, не голосовал. Сохранение такой стратегической неопределенности помогает Китаю лучше оценить, какой именно подход ему выгоден в тот или иной момент.

С одной стороны, Пекин открыто называл Вашингтон ответственным за эту войну — якобы она связана с расширением НАТО в Европе. С другой — он не спешит оказывать помощь России.

По данным американской Washington Post, Россия неоднократно просила Китай о поддержке — как финансовой, так и технологической. Си Цзиньпин был не против найти пути взаимовыгодного сотрудничества с Москвой, но все переговоры проходили "напряженно". Как рассказал источник издания, в Китае "понимают затруднительное положение России, но не могут игнорировать собственную ситуацию".

Взрывная волна

В последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в сентябре.

Эти переговоры происходили в момент, когда российский экспорт в Китай рос быстрыми темпами, а вот импорт из Китая в Россию, наоборот, замедлился — несмотря на огромную заинтересованность Москвы в китайских инвестициях, технологиях и двусторонней торговле. На фронте же в то время шло масштабное контрнаступление украинских войск.

Встречи Путина и Си проходят регулярно (на этой фотографии - переговоры 2018 года), но это не всегда является залогом доверительных отношений (Фото: AFP)

По итогам встречи Путин сказал, что высоко оценивает "сбалансированную позицию китайских друзей" по войне в Украине. Си Цзиньпин кивнул: Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир".

Но источники Financial Times утверждают, что, кивая Путину, Китай тем временем пытается уменьшить свою международную изоляцию и улучшить отношения с некоторыми странами Запада. Особенно — с Евросоюзом, своим важным торговым партнером.

В сентябре, когда состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, положение самого Китая нельзя было назвать простым. Хотя за последние годы Китай пережил экономическое чудо и из нищей страны превратился во вторую экономику мира, при Си рост замедлился. Причин у этого было несколько, в том числе — перманентный локдаун, объявленный из-за пандемии коронавируса, кризис на рынке недвижимости, а также исчерпанный потенциал догоняющего роста.

Боевые действия в Украине создали для Китая еще несколько проблем. Во-первых, развязанная Путиным газовая война против Евросоюза привела к тому, что у западных потребителей стало куда меньше денег на покупку китайских товаров. Во-вторых, обострился конфликт с Западом, когда Си отказался осудить войну.

"Китай не то, чтобы кардинально меняет свою политику. Но для Китая невыгодно осложнять отношения со всем коллективным Западом сразу, — считает китаист Леонид Ковачич. — При всех заявлениях, что стратегическое партнерство с Россией не имеет границ, главные торговые партнеры Китая по-прежнему — США и Евросоюз. Учитывая, что отношения с США у Китая продолжат портиться в долгосрочной перспективе, и в Китае это понимают, то для Пекина важно не обострять отношения хотя бы с ЕС".

Эксперт предполагает, что в Китае, возможно, изначально недооценили степень вовлеченности Евросоюза в войну в Украине, то, насколько это больной вопрос для Европы. "И теперь они хотя бы на уровне риторики пытаются сгладить острые углы", — говорит Ковачич.

Война в Украине также повлияла на действия Китая в отношении Тайваня, который в Пекине считают своей отколовшейся провинцией. В последние месяцы напряженность в регионе неуклонно растет: только в декабре Китай провел одни из самых масштабных учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня — не первые за последний год.

В начале войны России в Украине многие эксперты беспокоились, что Китай решится на активные действия против Тайваня. Но сейчас некоторые аналитики полагают, что Китай, видя единую реакцию Запада (и в частности — ЕС) на вторжение России в Украину, не пойдет на подобное.

Китайский аналог Марии Захаровой

Аналитики посчитали показательным тот факт, что в Китае своей должности недавно лишился теперь уже бывший пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь, которого любят сравнивать с Марией Захаровой — официальным представителем российской дипломатии.

Как и Захарова, Чжао был известен своими резкими антизападными высказываниями. Последние несколько лет Китай часто использовал в информационной сфере приемы, которые первой применила Россия.

Фото: Greg Baker / AFP via Getty Images

"Это не означает, что Москва и Пекин напрямую сотрудничают в международном информационном пространстве. Скорее, китайская пропаганда освоила и творчески переработала российские инструменты. Сходство инструментов дополняется общностью взглядов, присущих двум авторитарным режимам, цель которых — критика западной демократии и концепции универсальных прав человека, а также укрепление собственной легитимности", — отмечали эксперты Центра Карнеги.

Агентство Bloomberg указывало, что перевод Чжао Лицзяня на другую должность говорит об отказе Пекина от агрессивного подхода в международных отношениях и переходе к более мягкому курсу.

Кроме того, Китай в последнее время отказался от спорной политики "нулевого ковида" (то есть попыток полностью избежать распространения коронавируса) и смягчил риторику об "общем процветании" (социальном равенстве), пытаясь восстановить доверие бизнеса. И хотя китайские государственные медиа продолжают освещать войну в Украине с пророссийской позиции, все же эксперты соглашаются, что Пекин уже не так твердо поддерживает Москву, замечает Ховард Чжан, редактор Китайской службы BBC.

Разочарованные Путиным

Согласно китайским официальным СМИ, недавно назначенный министр иностранных дел КНР Цинь Ган 9 января в разговоре с Сергеем Лавровым напомнил о традиционных принципах принципах российско-китайских отношений: "неприсоединение к блокам, отказ от конфронтации и направленности против третьих сторон".

Фото: Mark Ralston / AFP via Getty Images

"Это далеко от того заявления, которое Путин и Си подписали в феврале прошлого года, в котором говорилось о "дружбе, не имеющей границ", — говорит Чжан.

"Китайские проправительственные политологи в приватных беседах говорят, что разочарованы и не могут поверить, что Путин мог потерпеть столь явную неудачу в Украине", — добавляет наш обозреватель.

"Если оглянуться на недавнюю историю и вспомнить, как Пекин вел себя в других региональных конфликтах, можно предполагать, что Китай будет действовать прагматично и готовиться смягчить для себя негативные последствия неудачи России в Украине. Пекин может даже попробовать стать посредником — в определенной степени исходя из собственных интересов", — считает Чжан.

При этом маловероятно, что Китай открыто откажется от прежней политики, вдруг полностью присоединится к Западу и осудит Путина, говорит Чжан.

После очередного разговора Путина и Си в декабре прошлого года США выразили обеспокоенность связями Москвы и Пекина и заявили, что Китай столкнется с последствиями в том случае, если решит поставить оружие России. "Пекин говорит о своем нейтралитете, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывается в тесные отношения с Россией", — сказал тогда спикер Госдепа, пообещав, что США продолжат внимательно следить за ситуацией.

Безальтернативный Китай

Что бы ни говорил Китай, у России в данной ситуации нет ему альтернативы, считает эксперт Леонид Ковачич.

"В нынешней ситуации Китай для России — единственный надежный торговый партнер и единственная возможность как-то поддерживать торговлю и получать доходы от этой торговли. Поэтому что бы ни заявлял Китай — до определенных пределов, конечно, — Россия вряд ли сможет что-то сделать, поскольку зависимость России от Китая растет", — говорит Ковачич.

Турция, с которой у России также сохраняются торговые отношения, не может заместить Китай — "хотя бы потому, что даже на политическом уровне китайский антагонизм по отношению к Западу гораздо ближе России, чем позиция Турции — страны-члена НАТО", уточняет Леонид Ковачич. "Для России это не альтернатива", — заключает он.

Несимметричность российско-китайских отношений заметна уже не первый год. В публичной сфере это, в частности, проявляется в том, как стороны поддерживают друг друга в кризисные времена.

Например, в 2019 году, во время обострения отношений Пекина и Вашингтона, Путин открыто поддержал Китай, назвав санкции США против технологической компании Huawei экономической войной и попыткой убрать сильного конкурента. В 2020-2021 годах МИД России больше 50 раз критиковал призывы Запада провести независимое расследование начала эпидемиологического кризиса в Ухани.

Китай же, в свою очередь, довольно редко публично поддерживает Кремль, чаще высказываясь нейтрально. Так было при обсуждении статуса Крыма, в заявлениях о войне в Донбассе и в истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

А в ноябре прошлого года Си Цзиньпин и вовсе косвенно раскритиковал угрожающие заявления Владимира Путина в отношении Украины и в совместном заявлении с немецким канцлером Олафом Шольцем назвал недопустимым "использование или угрозу использования ядерного оружия".

Сейчас, по данным Financial Times, один из китайских чиновников на условиях анонимности прокомментировал ситуацию так: "Путин сумасшедший. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией".

Журналисты издания отмечают, что Китай уже в полной мере осознает вероятность того, что Россия потерпит неудачу в Украине и выйдет из конфликта "второстепенной державой", значительно ослабленной экономически и дипломатически на мировой арене.

Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частном порядке некоторые китайские официальные лица выражают по крайней мере определенную степень недоверия и к самому Путину.