Заключенные в Италии устроили бунты в тюрьмах из-за коронавируса

Заключенные в 27 тюрьмах Италии требуют амнистии из-за распространения коронавируса. Иран принял решение об освобождении 70 тысяч осужденных.

Заключенные в 27 тюрьмах Италии устроили беспорядки, требуя амнистии из-за сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщило агентство ANSA.

По его данным, бунты отмечены в пенитенциарных учреждениях Милана и Рима. Там осужденные подожгли матрасы и попробовали незаконно проникнуть в лазареты. Кроме того, беспорядки зафиксированы в Салерно, Модене, Неаполе, Фрозиноне, а также в Верчелли, Алессандрии и Фодже. В последнем из этих городов заключенным удалось бежать, однако за пределами тюрьмы полиция их вновь задержала.

Как передает агентство dpa, в Модене на севере Италии, попытку бегства предприняли около 50 заключенных, трое из них погибли, несколько получили тяжелые ранения. В провинции Модена создана заградительная зона, перекрыты все въезды и выезды.

Иран освобождает 70 тысяч заключенных

Между тем в Иране принято решение об освобождении 70 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы. Об этом сообщил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси. "Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", - добавил он.

В Италии число умерших от заболевания, вызываемого SARS-CoV-2, за минувшие сутки выросло с 233 до 366 человек. Инфицированы, по данным на 9 марта, 7 375 человек. Страна вышла на второе место в мире по числу смертей. Власти закупают 22 миллиона медицинских масок. В Иране - 7161 заболевших, погибли 237 человек.