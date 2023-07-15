Залужный признал, что украинцы наносят удары по территории России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post признал, что украинцы наносят удары и по территории России.

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"Это наша проблема, и это наше дело, как убивать врагов. На войне можно и нужно убивать [их] на их территории", — заявил Залужный в интервью, которое было опубликовано в пятницу.

Он добавил, что для этого используется произведенное в Украине оружие.

"Если наши партнеры боятся применять свое оружие, мы [оккупантов] убьем своим", — подчеркнул украинский главнокомандующий, указав на требования западных союзников не использовать поставленное ими оружие для нанесения ударов по территории России.

"Спасая свой народ, почему я должен просить у кого-то разрешения что-то делать на вражеской территории", — риторически спрашивает Залужный.

"Пока у меня есть средства, я буду делать то, что хочу. Мне плевать, меня никто не остановит", — подчеркнул главнокомандующий украинской армией.

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