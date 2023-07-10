Заместитель генсека НАТО: мы готовим пакет помощи для Украины

К саммиту НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля готовится пакет помощи Украине, рассказала в интервью агентству LETA заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже.

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Она отметила, что НАТО как организация предоставляет Украине не военную помощь, а, например, медицинское оборудование, беспилотные летательные аппараты, средства защиты от дронов и др.

По словам Браже, на саммите также будут рассматриваться политические отношения между Украиной и странами НАТО. Ожидается, что страны впервые встретятся в качестве равноправных членов совета НАТО-Украина. Это означает, что больше не будет необходимости в прежней процедуре, когда члены НАТО должны были объявлять о заседании комиссии, если хотели встретиться с представителями Украины.

Украина также сможет на равных созывать заседания совета НАТО-Украина, выбирать вопросы для обсуждения и консультаций. По словам заместителя генсека НАТО, это будет новым уровнем отношений. До последнего момента саммита будет также обсуждаться вопрос о перспективах членства Украины в альянсе.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что место Украины — в НАТО, однако на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться вопрос о приеме Украины. На повестке дня будет вопрос о том, как сформулировать перспективу членства и какие шаги для этого необходимы. Это пока в стадии обсуждения", — сказал Браже.

На вопрос о том, какие дискуссии между государствами НАТО в контексте Украины ведутся в преддверии саммита, поскольку из-за продолжающейся войны может быть сложно сформулировать перспективы ее членства, Браже ответила, что никто не может предсказать, как долго продлится война.

Она подчеркнула, что у всех партнеров один общий интерес — Украина должна выиграть войну. По окончании войны она должна стать независимой, суверенной и демократической страной, которая сможет вступить в НАТО.

"Первоочередная задача — оказать всю необходимую помощь и поддержку, чтобы Украина смогла выиграть войну и выгнать российские войска со своей территории. Это главное, на чем сейчас концентрируются страны-члены НАТО. На саммите будут обсуждаться политические отношения с Украиной и статус отношений между НАТО и Украиной", — сказала Браже.