Замминистра обороны Украины: ВСУ освободили село Ровнополь в Донецкой области
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украинская армия освободила село Ровнополь недалеко от административной границы Донецкой и Запорожской областей, сообщила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ровнополь был оккупирован российскими войсками весной 2022 года. По словам украинской чиновницы, это уже девятый населенный пункт, освобожденный ВСУ с начала контрнаступления.

Об атаке на Ровнополь накануне вечером сообщало Минобороны РФ. Ведомство утверждало, что украинские силы отступили, понеся потери в технике и живой силе. Об отбитых атаках также писали провоенные Telegram-каналы.

В ежедневной сводке Маляр также сообщила, что за неделю украинские военные смогли деоккупировать территорию площадью 17 квадратных километров. В частности, ВСУ продвинулись на глубину от 1 до 2 км на восточном направлении. На юге страны ситуация за неделю существенно не изменилась, добавила Маляр.

Общая площадь освобожденной с начала контрнаступления украинской территории, по подсчетам Минобороны Украины, составила 130 квадратных километров. Помимо Ровнополя, удалось освободить Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts