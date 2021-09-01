Замминистра: в Литве планируется ревакцинация всего населения

В Литве ревакцинировать от Covid-19 планируется все общество, начиная с пожилого населения и приоритетных групп, заявила замминистра здравоохранения Литвы Живиле Симонайтите.

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"Сейчас мы стартуем с тех групп, с которых начинали, у которых уже прошли полгода с прививки", — сказала она в интервью радиостанции LRT.

Затем, по словам замминистра, планируется ревакцинация остальной части общества.

Указ министра здравоохранения Литвы о ревакцинации планируется согласовать в ближайшие недели. Решение будет принято с учетом мониторинга динамики количества антител у привившегося персонала клиники "Сантарос".

Выяснилось, что количество антител быстрее всего сокращается среди людей старшего возраста, поэтому с них и планируется начать ревакцинацию.

"Точно планируем ревакцинацию, а затем, если говорить о будущем, то, возможно, через несколько месяцев будем говорить о четвертой и пятой дозах", — сказала Симонайтите.

Она отметила, что люди, как и до сих пор, могут не прививаться третьей дозой, однако это может быть актуально для тех, кто хочет путешествовать по Евросоюзу.

По данным Департамента статистики Литвы, как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в стране получили 59,2%населения, а среди совершеннолетних привито 69,7% населения.