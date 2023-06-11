Западные чиновники: Украина вряд ли вернет свои земли полностью в ходе контрнаступления
Foto: AP/Scanpix/LETA

Украина вряд ли вернет оккупированные земли полностью в ходе контрнаступления, предположили американские и европейские чиновники в интервью газете New York Times.

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Несмотря на эти опасения, чиновники утверждают, что добиться успеха украинская армия может двумя путями: ВСУ отвоевывают часть ключевых территорий, которые оккупировала Россия, или наносят такой удар, который заставит Кремль засомневаться в целесообразности продолжения войны.

По оценкам американских спецслужб, наиболее вероятными могут стать небольшие победы Украины – возвращение частей Донбасса или вытеснение России из сельскохозяйственных и угледобывающих районов на юго-востоке Украины.

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины стало бы как символической, так и стратегической победой.

Кроме этого, западные чиновники отмечают, что Украине важно отрезать снабжение российских военных по "сухопутному мосту", соединяющему Крым с российской территорией. Если Киев захватит юго-восточное побережье Азовского моря, перебросит свои силы к береговой линии и отрежет аннексированный Крым, это будет огромной победой Зеленского.

США и их союзники должны увидеть, что их план по обеспечению ВСУ боевой мощью НАТО сработает и украинская армия сможет использовать современную западную боевую технику. Важной целью контрнаступления будет ослабление духа российских военных, особенно после их потерь в Бахмуте.

Есть вероятность, что Россия совершит ошибку, неудачно разместив свои войска, считают спецслужбы США, тогда Украина сможет нанести сокрушительный удар.

Но огромные потери в российской армии и серьезные неудачи на фронте могут заставить Путина объявить массовую мобилизацию, чего опасается Запад.

Хотя риск риск применения Владимиром Путиным ядерного оружия уменьшился, отмечают американские спецслужбы, полное поражение в Украине или потеря аннексированного Крыма — два сценария, при которых Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия.

Сообщения о контрнаступлении Украины появляются с начала июня.

В пятницу Владимир Путин подтвердил, что контрнаступление началось, но, по его словам, безуспешно.

Владимир Зеленский в субботу также подтвердил, что украинское контрнаступление идет, но комментировать его он не будет.

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BBC News Русская служба:

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