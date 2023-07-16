Западные СМИ: нехватка спецтехники задерживает контрнаступление Киева

Контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку территории перед российскими позициями плотно заминированы, а украинским военным не хватает спецтехники для разминирования. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) 15 июля.

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Издание ссылается на слова украинских военнослужаших, согласно которым "длительная подготовка к контрнаступлению, которое началось около месяца назад на многих участках поля боя на востоке и юге Украины, дала россиянам время на подготовку. Территории глубиной от 3 до 10 миль (около 5-16 км. - Ред.) перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками". Пока они успешно сдерживают продвижение украинских войск.

Глубина и плотность минных полей создают особые проблемы на южном участке Запорожской линии фронта, где россияне ожидали наступления украинских войск с целью разорвать сухопутный коридор через оккупированный регион, соединяющий российскую границу с аннексированным Крымом, пишет WP.

ВСУ меняют стратегию

Это, указывает издание, заставило украинское командование изменить стратегию. "Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения продвигаются вперед медленно,пешком", - отмечает американское издание.

"Нам нужна специальная техника для дистанционного разминирования", - сказал в интервью WP украинский главнокомандующий, генерал Валерий Залужный, добавив, что Украина использует поставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но "их тоже уничтожают" и поэтому "их нужно очень много".

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил с американским изданием на условиях анонимности, Киев получил менее 15 процентов от того количества средств разминирования и инженерной техники, включая MICLIC, которое Украина запрашивала у западных партнеров перед началом контрнаступления. Часть этой техники, по словам чиновника, поступила только в первой декаде июля.

Не всегда удается удовлетворить все запросы

Американские официальные лица заявили WP, что они предоставили Украине практически все виды оборудования, которые она запрашивала в преддверии контрнаступления. При этом они признали, что не всегда удается предоставить то количество, которое запрашивает Украина. Однако в случае с системами MICLIC Вашингтон работает над тем, чтобы в ближайшее время предоставить больше не только самих систем, но и зарядов, которые используются для подрыва длинного ряда мин, указали собеседники WP.

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Чиновники также добавили, что решение США предоставить Украине спорные кассетные боеприпасы впервые в этом конфликте обеспечит Киеву огневое превосходство, позволив украинцам получить необходимое время и пространство для использования уже имеющейся у них инженерной техники.