Западные страны отложили введение запрета на страхование перевозок нефти из РФ по морю

Такое решение было принято на фоне роста инфляционных и энергетических рисков. Запрет на страхование российской нефти, доставляемой по морю, был включен в шестой пакет санкций ЕС, согласованный еще в конце мая.

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Евросоюз отложил введение запрета на страхование доставляемой по морю нефти из России, который по плану должен был заработать в конце года. Об этом сообщает Financial Times.

Утвержденные в начале июня санкции запрещали европейским компаниям страховать перевозки российской нефти в любую страну. Теперь Еврокомиссия разрешила страховщикам работать с некоторыми российскими компаниями (например, "Роснефтью") и страховать грузы, направляющиеся в третьи страны.

В заявлении ЕС говорится, что эти меры были приняты, чтобы "избежать любых потенциальных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Ожидалось, что ограничения будут согласованы ЕС и Великобританией, где расположены крупнейшие компании, работающие в сфере страхования морских перевозок. Однако пока что в Лондоне ввели такой запрет только для танкеров, направляющихся в британские порты — он заработает со следующего года.

Министерство финансов Великобритании и представители крупнейших страховых компаний заявили FT, что находятся в контакте с Евросоюзом и по-прежнему обсуждают возможные ограничения против российской нефтяной отрасли.

Как отмечает FT, совместный запрет Великобритании и ЕС на морское страхование стал бы наиболее серьезным ограничением в отношении российской нефти, которое закрыло бы доступ к большей части мирового танкерного флота для экспортных поставок из Москвы.