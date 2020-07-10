Запись "разговора Путина с Порошенко" вызвала скандал на Украине

Пользователи украинских соцсетей второй день активно обсуждают обнародование аудиозаписи, которую называют разговором между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. 9 июля эту запись опубликовал депутат украинского парламента Андрей Деркач, который ранее публиковал переговоры между Порошенко и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

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Как утверждает Деркач, разговор Путина с Порошенко состоялся 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после ожесточенных боев за Дебальцево — стратегически важный город в Донецкой области, который до февраля контролировали украинские власти.

Украина и страны Запада заявляли, что Россия оказывает прямую военную поддержку сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые вынудили украинские войска покинуть Дебальцево. Москва такие утверждения отрицала.

На записи мужчины с голосами, похожими на Путина и Порошенко, обсуждают будущие переговоры о Донбассе, перспективы введения туда миротворцев и необходимость достижения результатов и урегулирования конфликта.

Мужчина с голосом Путина немногословен, говорит в основном человек, голос которого напоминает Порошенко. В конце разговора они обмениваются любезностями.

"Путин" интересуется: "Как у вас внутри-то? Вы справляетесь там с ситуацией?".

"Да… Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже как-то выстраивается какая-то вертикаль, — отвечает человек с голосом Порошенко. — Потому что когда я пришел, конечно, вертикали не было, было непросто".

"Я вам могу сказать, что желающих… длинной очереди на должность украинского президента не наблюдается", — со смехом говорит "Порошенко".

"Зря вы так думаете, — отвечает человек с голосом Путина. — Украина — это интересная и красивая страна".

На прощание "президент Украины" говорит: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку, спасибо большое".

"Обнимаю, до свидания", — отвечает "Путин".

Кому выгодно?

В партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, эту запись назвали фальсификацией.

"Это такой же грубо смонтированный тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", — сказано в заявлении политической силы.

"За этим очевидно стоит Кремль, который хочет расправиться с Порошенко и дискредитировать его", — считает один из депутатов от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

В Кремле заявили, что о записи ничего не знают.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись, — цитирует агентство Интерфакс пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. — Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией".