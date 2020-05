Записки эпидемиолога: странный случай с английским хором, который закашлял еще в январе

Эпидемиолог Джон Райт из Королевской больницы Брэдфорда руководит Брэдфорским Институтом медицинских исследований. В прошлом он работал с эпидемиями холеры, ВИЧ и лихорадки Эбола и специально для Би-би-си ведет дневник врача. Здесь он описывает заинтересовавший его случай с любительским хором, члены которого повально заразились каким-то вирусом с очень похожими на Covid-19 симптомами. Только было это задолго до того, как первый официальный случай заражения коронавирусом был отмечен в Британии.

Один из неожиданных плюсов Covid-19 — в том, что теперь все знают, чем занимается эпидемиолог. Меня уже не путают с дерматологом и не просят посмотреть на кожные болячки.

Эпидемиолог — это такой медицинский следователь, и, как все детективы, он всегда обращает внимание на три важные улики: конкретного человека, место и время.

Поэтому, когда я ни с того ни с сего получил электронное письмо от жительницы Брэдфорда, в котором она рассказывала, что она и ее друзья, возможно, заразились Covid-19 еще в январе — почти за два месяца до того, как был зафиксирован первый случай заражения в Британии, — я решил покопаться в этом деле.

Автор письма, Джейн Холл, поет сразу в двух хорах — Voices of Yorkshire ("Голоса Йоркшира") и любительском местном хоре All Together Now ("А теперь все вместе!"). Она говорит, что с начала января симптомы, схожие с Covid-19, были у хористов обоих коллективов.

Среди первых заболевших певцов оказался партнер мужчины, вернувшегося 17 или 18 декабря из командировки в Ухань и начавшего отрывисто, резко кашлять.

"Мой товарищ по хору заболел в середине января. Затем моя лучшая подруга Кристина заболела, а потом и я свалилась в первые выходные февраля", — рассказала Джейн.

Далее она описала свои симптомы.

"У меня горло было, как будто я проглотила битое стекло, высокая температура, головная боль… Я чувствовала страшную усталость — я спала два полных дня, что на меня совершенно не похоже. У меня была высокая температура и сухой кашель без отхаркивания".

Со временем появились новые симптомы.

"Я будто вдыхала сквозь вязкую массу — мне было трудно дышать, было такое впечатление, что внутри скопилось много какой-то жижи, через которую я пыталась продохнуть".

Позже Джейн заметила еще один симптом — отсутствие обоняния. Ей уже стало лучше, и она пошла навестить своего приятеля Саймона, члена хора All Together Now, который тоже болел. Она сделала ему теплое питье.

"А молоко свернулось, когда я его налила ему в чай. Я сказала: "Ой, кажется, молоко прокисло?" А он ответил: "Я его наливал уже сегодня утром, и то же самое было, но я не почувствовал никакой разницы во вкусе". Тогда я понюхала молоко и тоже ничего не почувствовала. И я не могла понять — как так, что я ничего не чувствую, ведь молоко точно скисло".

Джейн описала некоторые классические симптомы, которые люди испытывают в связи с Covid-19.

В большинстве случаев, когда люди обращаются ко мне, чтобы сообщить, что они болели чем-то таким еще в прошлом году, я заверяю их, что у них, вероятно, просто была какая-то другая вирусная инфекция.

Однако история Джейн с этой ниточкой, тянущейся в Ухань в середине декабря, кажется очень любопытной.

Крис Кемп, который руководит любительским хором All Together Now, был одним из первых, кто заболел — у него был кашель и чувство полного измождения. Он рассказывает, что впервые почувствовал себя плохо 27 декабря и никак не мог прийти в себя по-настоящему до начала февраля.

Певица хора Сюзанна Смит говорит, что их рождественская вечеринка обычно проходит в январе, и люди могли друг друга заразить этой странной болезнью именно в этот момент. Сама она заболела ближе к концу января. В тот момент о Covid-19 почти нигде ничего не говорили.

"Мы тогда ничего не знали о Covid-19, — говорит она. — Я работаю в приемной у семейного врача, но это все было до того, как об этом стали говорить. Мне кажется, что именно это у нас и было. Все это странно".

Саймон Рочестер, который пил тот самый чай с прокисшим молоком, приготовленный Джейн у него дома 8 февраля, говорит, что хористы обратили внимание на то, что многие из них заболели с одними и теми же симптомами, но тогда они не провели параллель с коронавирусом.

"Если мы и слышали что-то такое, то только по новостям, типа "в Китае эта проблема, бла-бла-бла". Так что мы просто не поняли, что была вероятность, что у нас может быть что-то подобное", — говорит он.

По всем статьям члены хора — крайне общительные люди. Они встречаются и ходят друг к другу в гости, помимо собственно пения, так что там много личного контакта, вроде объятий. Саймон Рочестер описывает это как "идеальную среду для размножения инфекции". И вполне вероятно, что они разнесли вирус и за пределы хора.

Хуанита Кернс управляет пабом Bulls Head в районе Бейлдон, к северу от центра Брэдфорда, и именно здесь собираются хористы All Together Now каждую неделю после своей репетиции в церкви неподалеку.

В конце января Хуанита неожиданно упала в обморок, у нее было затрудненное дыхание. Обливаясь пòтом, она легла в постель. Скорую помощь ей вызвал ее семейный доктор.

"Мой доктор спросил меня, ездила ли я в Китай, потом сотрудники неотложки спросили меня, была ли я в Китае недавно, и еще в больнице меня расспрашивали об этом. Я сказала "нет" и снова объяснила, что держу паб. Мне сказали, что у меня легочная инфекция, и отослали домой", — говорит она.

"Думаю, они должны нас всех теперь проверить, потому что очень многие здесь болели. Я никогда так не болела! Весь хор постоянно тут, мы все дружим. Мне всего 53 года, никаких хронических заболеваний у меня нет, и я редко болею. Это все очень странно, и теперь я уверена, что у всех нас был коронавирус".

Эти описания очень интересны. Но все же, мы должны с осторожностью предполагать, что это был именно Covid-19, поскольку есть очень много сезонных вирусных инфекций. Но в этом конкретном случае интересен механизм передачи заражения, сроки инфицирования и то, что нам рассказали об изначальной ниточке, ведущей в Ухань.

Во время любой эпидемии, если отслеживать начальную точку заражения, обнаруживаешь, что были случаи гораздо более ранние, чем предполагалось. Природа эпидемий в том и заключается, что они начинаются очень-очень медленно — один-два человека, потом постепенно число нарастает — так что она уже где-то там развивается, пока люди не начнут обращать внимание.

Я уверен, что станут известны и другие случаи, когда люди ездили в Ухань и заразились там этим вирусом до того, как о нем официально объявили китайские власти, а потом вернулись домой и заболели или заразились, но не проявили симптомов.

Тот тест на Covid-19, который мы сейчас имеем, всего лишь говорит о том, инфицирован ли этот человек в момент проведения теста. У нас пока, в Национальной службе здравоохранения, нет такого теста, который бы достоверно показывал, переболел ли человек этим в прошлом, но мы надеемся получить его в ближайшие несколько недель.

Когда мы его получим, будет интересно посмотреть, был ли у Хуаниты, Джейн и ее друзей по хору обычный зимний грипп или же они одними из первых в Британии испытали на себе новый коронавирус, вызвавший пандемию.