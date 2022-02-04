Запрет DW в России вызвал бурю возмущения в Германии

Решение властей РФ запретить в стране вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle, объявленное в четверг, 3 февраля, вызвало резкую критику в Германии. "Неприемлемым" назвала его госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот.

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По ее словам, невозможно отождествлять решение независимого медиарегулятора по RT DE в Германии и запрет на вещание DW, наложенный властями России. Кроме того, как отметила Клаудия Рот, в отличие от RT DE, государство никак не влияет на редакционную политику DW. Госминистр призвала российскую сторону не злоупотреблять проблемой с получением лицензии телеканалом RT DE в Германии для политических акций.

Александер Ламбсдорф: "Россия уходит в самоизоляцию"



Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф также указал на то, что "DW в отличие от Russia Today не является гостелеканалом, а обеспечивает независимое вещание". "Этот шаг показывает в очередной раз, что правительство РФ все больше удаляется от таких универсальных ценностей, как демократия и свобода мнений, и все глубже уходит в самоизоляцию", — заявил политик. По его словам, с учетом нынешних условий DW нужно расширить освещение событий на русском языке в интернете.

Гендир DW: Запрет не повлияет на освещение нами событий в России

Решение о лишении аккредитации сотрудников DW в РФ и закрытии корпункта "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией" российских властей, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg). По его словам, российской стороне должно быть ясно, что DW не станет игнорировать то, что происходит в стране. "Даже если в итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше", — заверил Лимбург.

Главы ARD, ZDF и Deutschlandradio: Свобода прессы оказалась в заложниках

"Независимая журналистика в России радикально ограничивается для того, чтобы оказывать политическое давление", говорится в совместном заявлении генеральных директоров общественно-правовых телеканалов ARD, ZDF Deutschlandradio Патрисии Шлезингер, Томаса Беллута и Штефана Рауэ, размещенном в Twitter. "Нас очень беспокоит то, что в заложниках оказывается свобода прессы", — говорится в нем далее.

Союз журналистов ФРГ призывает Кремль отменить решение по DW

Союз журналистов Германии (DJV) призвал президента РФ Владимира Путина незамедлительно отозвать решение о запрете вещания DW в РФ, а также не лишать аккредитации журналистов немецкой медиакомпании. "Нет никакого оправдания столь жестким мерам цензуры", — заявил глава DJV Франк Юбералль. Cоюз журналистов ожидает, что правительство Германии выразит протест против этих издевательских мер. "Федеральное правительство несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это должно быть безотлагательно разъяснено Москве", — говорится в заявлении DJV.

Докладчик по России: Кремль решил навесить на DW ярлык "иноагента"

Действия Москвы еще больше осложнят германо-российские отношения, считает докладчик по России во внешнеполитическом комитете бундестага Робин Вагенер. "Кремлю следует незамедлительно отменить это ошибочное решение", — заявил он. По словам политика, "вместо того, чтобы опротестовать в немецком суде решение медиарегулятора по RT DE, Москва решила навесить ярлык "иностранного агента" на DW".

Пресс-секретарь министерства иностранных ФРГ дел заявила, что действия российского правительства лишены "каких-либо оснований" и представляют собой "новое бремя для российско-германских отношений". Фактическая реализация этих планов в значительной степени ограничила бы свободное, независимое журналистское освещение в России, "которое приобретает особое значение именно в политически напряженные времена".

Премьер Северного Рейна — Вестфалии: Атака на свободу СМИ и акт произвола

"Массированной атакой на свободу СМИ и актом произвола" назвал действия России в отношении DW премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст, в которой расположена штаб-квартира медиакомпании. По его словам, отличительной чертой DW является независимая журналистика, Deutsche Welle способствует общению между народами и культурному обмену.

Профобъединение Ver.di: Шольц должен добиться отмены решения на встрече с Путиным

Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di призвал канцлера Олафа Шольца добиваться отмены решения по DW на предстоящей встрече с президентом РФ Путиным, намеченной на 15 февраля. "Это открытая атака на свободу СМИ в стране, в которой насильственно подавляются свобода мнения и демократическая оппозиция", — заявил член правления Ver.di Кристоф Шмиц. По его словам, Россия все больше скатывается в самоизоляцию и отдаляется от общеевропейских ценностей.

Лидер ХДС: RT DE — орудие пропаганды, а не свободное СМИ



Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц осудил намерение российских властей закрыть московское бюро DW в ответ на запрет трансляции телеканала RT DE в Германии. "В последние годы мы узнали Russia Today как СМИ, которое больше является орудием пропаганды, чем свободной и независимой телерадиокомпанией", — заявил он в интервью DW.

