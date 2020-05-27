Запуск Dragon Crew к МКС отменили из-за погодных условий

Запуск космического корабля Dragon Crew к МКС отменен из-за погодных условий. Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта. Следующая попытка запуска будет в субботу, 30 мая, в 03:22 по местному времени (10:22 по рижскому).

Это должен был быть первый за последние 9 лет запуск американской пилотируемой миссии с территории США — и на американском корабле.

Ракета-носитель Falcon должна была стартовать в 16:33 по местному времени (20:33 по Гринвичу, 23:33 по рижскому времени. Планировалось, что после старта ракета течение восьми минут будет подниматься на орбиту, а затем корабль Dragon отделится от нее, чтобы продолжить путь к МКС с использованием собственных двигателей.

Многоразовая первая ступень ракеты, проработав две с половиной минуты, должны была вернуться на землю и приземлиться на плавучую платформу Space X в Атлантическом океане.

Запуск должен был стать не только первым за девять лет стартом астронавтов с территории США, но и первой в истории миссией НАСА, которая осуществляется частной компанией.