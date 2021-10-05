Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция

Специалисты подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш, который входит в состав Госкорпорации "Роскосмос", завершили плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и его стыковке с российским сегментом Международной космической станции.

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур на 11:55 по местному времени.

На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублерами стали космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Экипаж Международной космической станции состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

Как говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса", специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению полетом корабля после его штатного отделения от третьей ступени носителя спустя 529 секунд после старта. Трансляция с космодрома Байконур будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации "Роскосмос".

Сближение пилотируемого корабля "Союз МС-19" с Международной космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля "Рассвет" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована по так называемой сверхбыстрой схеме — в 15:12 по московскому времени с возможной погрешностью в три минуты.

В ночь на 5 октября специалисты дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" начнут работы на стартовом комплексе "Восток" по программе пускового дня. Во вторник утром состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и пилотируемым кораблем. Комиссия должна оценить готовность изделия к заправке компонентами топлива и ее пуску в назначенное время.